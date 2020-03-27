Новым главой Минздрава может стать кум бизнес-партнера Коломойского

Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Новым министром здравоохранения может стать бывший председатель Одесской ОГА Максим Степанов. Об этом LIGA.net сообщили два источника в руководстве фракции Слуга народа и один - из окружения экс-министра Уляны Супрун.

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Собеседники в руководстве СН отмечают, что смену руководителя Минздрава могут рассмотреть на ближайшем внеочередном заседании Рады, которое предварительно может состояться в воскресенье, 29 марта.

"На сегодня вероятность 50/50. Офис президента ему предложил, но Степанов еще думает", - отметил один из руководителей фракции.

Степанов - кум нардепа из депутатской группы За будущее Игоря Палицы. "Да, но не дружат они особо. Был конфликт", - ответил LIGA.net собеседник в СН на вопрос о связи Степанова с бизнес-партнером Коломойского.

Возможному кандидату на пост министра 44 года. В 2011-2016 годах возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". С января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

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По версии Степанова, бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил его с должности главы Одесской ОГА из-за низких результатов Порошенко в Одесской области на президентских выборах (9% голосов по области).

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