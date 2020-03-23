Директор ГП: Емец требовал поставить своего человека на медзакупки

Илья Емец (Фото: пресс-служба Минздрава)

Гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов утверждает, что министр здравоохранения Илья Емец требовал назначить заместителем в ГП своего "доверенного человека". Он также обратился в Государственное бюро расследований на предмет злоупотреблений министра. Об этом Жумадилов написал в своем публичном обращении к Емцу в Facebook.

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"Первый и последний раз, когда мы встретились, наш разговор был, к сожалению, о моей нелояльности и вашем желании завести "доверенное лицо" на ГП. Ваше ультимативное требование трудоустроить свое "доверенное лицо" контрпродуктивно и незаконно", - заявил Жумадилов.

Он утверждает, что Минздрав третью неделю блокирует закупки, так как "должна быть политическая воля руководства":

"Вы ее привязали к назначению своего протеже. Вам теперь нести за это ответственность. "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому", - сказали вы мне во дворе МОЗ в прошлую пятницу, - пишет гендиректор ГП. - Из-за проблемы с руководителем ГП вы не хотите принимать (решение) по централизованным поставкам товаров, необходимых для борьбы с COVID-19. В то же время ГП "Медзакупивли Украины" сегодня лучше подготовлено, чтобы выполнить функцию стратегического государственного закупщика".

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Он также утверждает, что "доверенное лицо" министр хотел назначить заместителем гендиректора. Судя по скрину, опубликованному Жумадиловым, речь идет о Гришковце В. В. Человек с таким же именем и инициалами работал начальником областной базы специальных медпоставок в Житомирской области.

LIGA.net обратилась за комментарием к прессекретарю министра Артему Дехтяренко. Ответа пока нет.

17 марта Верховная Рада приняла закон об изменениях в законодательстве по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

23 марта Кабинет министров утвердил список лекарств, медицинских изделий и оборудования, которые временно освобождается от налогообложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость (НДС).