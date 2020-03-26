"Деньги нужны на живых, а не на трупов". Емец напомнил, сколько живут мужчины

Илья Емец (Фото: пресс-служба Минздрава)

Необходимо учитывать, что украинские мужчины живут в среднем 65 лет, и помогать системе здравоохранения, выделяя деньги "на живых людей, а не трупов". Об этом в интервью на канале 112 Украина заявил 64-летний глава Минздрава Илья Емец.

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"Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - сказал он.

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При этом Емец добавил, что тесты на коронавирус должны быть доступны для всех украинцев.

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты - и экспресс, и серологические - были массово для всех украинцев", - сказа он.

Корреспондент LIGA.net направил запрос в пресс-службу Минздрава для дополнительных разъяснений слов Емца.

Ранее директор "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов утверждал , что Емец якобы требовал назначить заместителем в ГП своего "доверенного человека".

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