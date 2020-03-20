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Глава МОЗ: Не стоит надеяться, что коронавирус обойдет Украину

Глава МОЗ: Не стоит надеяться, что коронавирус обойдет Украину - Фото
Илья Емец (Фото: пресс-служба Минздрава)
20.03.2020, 18:17

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что самая сложна ситуация с коронавирусом у Украины впереди

Министр здравоохранения Илья Емец убежден, что коронавирус не обойдет Украину стороной, случаев заражения будет становиться больше. Об этом он заявил в своем обращении к украинцам, сообщает пресс-служба МОЗ.

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"Коронавирусная болезнь уже распространяется по Украине. Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше", - говорится в заявлении Емца.

Самая сложна ситуация с коронавирусом у Украины впереди, убежден министр. "В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", - заявил он.

Емец отметил, что системы здравоохранения развитых европейских стран не выдерживают нагрузки. Украинская система еще слабее, "и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии", считает он.

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Однако, по мнению главы МОЗ, украинцы еще могут не допустить этого сценария, соблюдая режим карантина.

"Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и только около 3% нуждаются в реанимационных мероприятий. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", - добавил Емец.

  • По состоянию на 20 марта, в Украине был выявлено 26 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли.
  • В мире, по состоянию на 20 марта, заразились более 256 246 человек, умерли 10 496. 

Ребрина Вадим
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МОЗ карантин Илья Емец коронавирус COVID-19
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