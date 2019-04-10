Президент уволил Степанова с должности главы Одесской ОГА

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко уволил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ Порошенко подписал сегодня, он опубликован на сайте главы государства.

Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности председателя Одесской ОГА Сергея Паращенко.

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Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу Порошенко о его отстранении, все-таки будет уволен - такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина. Министр внутренних дел Арсен Аваков голосовал против увольнения Степанова, поскольку считает, что его увольняют по политическим мотивам.