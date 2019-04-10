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10.04.2019, 18:44

Увольнение главы Одесской ОГА: Аваков пошел наперекор Порошенко

Увольнение главы Одесской ОГА: Аваков пошел наперекор Порошенко - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр считает, что Степанова увольняют по политическим мотивам

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Министр внутренних дел Арсен Аваков голосовал против увольнения председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Об этом глава МВД сказал LIGA.net.

Министр пояснил, что проголосовал отставки губернатора Одесской области, потому что считает, что того увольняют по политическим мотивам. Аваков назвал это решение негосударственным.

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Министр заявил, что Степанов во время кампании перед президентскими выборами противостоял фальсификациям и попыткам реализации технологий подкупа избирателей - по словам Авакова, его увольняют именно за это.

Читайте также: Скандал. Почему Порошенко увольняет главу Одесской ОГА Степанова

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу президента Петра Порошенко его отстранении, все-таки будет уволен - такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина. Теперь его должен подписать президент.

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Теги: увольнение, одесская ога, максим степанов, арсен аваков
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