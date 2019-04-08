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08.04.2019, 13:39

Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко

Глава Одесской ОГА отказался покидать пост по указу Порошенко - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)

Максим Степанов назвал указ президента Петра Порошенко незаконным и обвинил его в превышении полномочий

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Отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отказался покидать пост. Об этом глава Одесской ОГА Максим Степанов заявил сегодня на брифинге.

"Он (Петр Порошенко - ред.) вышел за полномочия президента, записанные в Конституции", - заявил Степанов, добавив, что президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА по представлению Кабинета министров.

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Степанов отметил, что вчера в СМИ появилась информация о том, что он якобы написал заявление на увольнение: "Глава Одесской ОГА перед вами. Он никаких заявлений не писал".

По его словам, "было бы очень странно и нечестно" перед жителями Одесской области пойти на такой шаг.

Степанов напомнил, что сегодня, 7 апреля, появился указ президента об отстранении его с должности: "Очень странный документ, который, по моему убеждению и убеждению юристов, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины".

Отвечая на вопрос, о чем он говорил с Порошенко в прошлую пятницу, 5 апреля, во время его визита в область, Степанов сказал: "Было предложение написать заявление. Я отказался от этого предложения, потому что у меня нет собственного желания писать заявление". 

Говоря о том, какой может быть реакция президента на его отказ, Степанов сказал: "Я не знаю, что в мыслях Петра Порошенко (...) Но хочу подчеркнуть, что я очень сильный человек и способен выдерживать любое давление". 

На вопрос, может ли быть попытка уволить его с тем, что он дружит с бывшим губернатором Игорем Палицей, бизнес-партнером Игоря Коломойского, Степанов сказал: "Я всегда подчеркивал, что мы с Игорем Палицей очень хорошие друзья и 15 лет уже дружим. Я никогда из этого не делал тайны". 

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Теги: петр порошенко, отстранение, игорь коломойский, одесская область, губернатор, максим степанов, игорь палица
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