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08.04.2019, 12:10

Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации Степанова

Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации Степанова - Фото
Фото: пресс-служба президента

Исполняющим обязанности ОдОГА назначен Сергей Паращенко

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Президент Петр Порошенко уволил с должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и поручил Сергею Паращенко исполнять его обязанности. Об этом сообщает сайт главы государства.

Соответствующие указы NN107/2019 и 108/2019 подписаны 6 апреля.

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Указом N107/2019 Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Сергею Паращенко поручили исполнять обязанности председателя Одесской ОГА указом N108/2019.

О том, что Степанова уволят, вчера LIGA.net сообщили два источника в избирательном штабе Порошенко.

Предполагалось, что распоряжение об увольнении опубликуют в среду, 10 апреля, после заседания Кабмина, на котором будет рассмотрено соответствующее заявление.

Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

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Теги: петр порошенко, максим степанов, Сергей Паращенко, увольнение
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