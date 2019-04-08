Порошенко отстранил главу Одесской облгосадминистрации Степанова

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко уволил с должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и поручил Сергею Паращенко исполнять его обязанности. Об этом сообщает сайт главы государства.

Соответствующие указы NN107/2019 и 108/2019 подписаны 6 апреля.

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Указом N107/2019 Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Сергею Паращенко поручили исполнять обязанности председателя Одесской ОГА указом N108/2019.

О том, что Степанова уволят, вчера LIGA.net сообщили два источника в избирательном штабе Порошенко.

Предполагалось, что распоряжение об увольнении опубликуют в среду, 10 апреля, после заседания Кабмина, на котором будет рассмотрено соответствующее заявление.

Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.