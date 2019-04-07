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07.04.2019, 19:28

Главу Одесской облгосадминистрации отправят в отставку

Главу Одесской облгосадминистрации отправят в отставку - Фото
Максим Степанов (фото - LIGA.net)

Распоряжение об увольнении опубликуют 10 апреля, после заседания Кабмина

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Главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова отправят в отставку. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой иcточник в центральном избирательном штабе Петра Порошенко.

Отмечается, что распоряжение об увольнении опубликуют в среду, 10 апреля, после заседания Кабмина, на котором будет рассмотрено соответствующее заявление.  

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Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина по изготовлению ценных бумаг.

6 апреля президент Порошенко уволил президента Национальной академии государственного управления при президенте Василия Куйбиду

5 апреля Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка.

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Теги: увольнение, максим степанов, одесская область
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