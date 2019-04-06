Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.04.2019, 22:25

Порошенко уволил президента Национальной академии госуправления

Порошенко уволил президента Национальной академии госуправления - Фото
Василий Куйбида (скриншот с видео)

Временно исполняющим обязанности назначен первый вице-президент академии

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко уволил президента Национальной академии государственного управления при президенте Василия Куйбиду. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ был подписан 5 апреля.

Реклама

В тот же день исполнение обязанностей президента академии было временно возложено на Анатолия Савкова - первого вице-президента академии.

Ранее Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность экс-начальника областного управления СБУ Владислава Косинского.

Также президент уволил первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, академия, Василий Куйбида
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 