Порошенко уволил президента Национальной академии госуправления

Василий Куйбида (скриншот с видео)

Президент Петр Порошенко уволил президента Национальной академии государственного управления при президенте Василия Куйбиду. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ был подписан 5 апреля.

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В тот же день исполнение обязанностей президента академии было временно возложено на Анатолия Савкова - первого вице-президента академии.

Ранее Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность экс-начальника областного управления СБУ Владислава Косинского.

Также президент уволил первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка.