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05.04.2019, 10:51

Кадровые перестановки. Порошенко сменил замглавы СБУ

Кадровые перестановки. Порошенко сменил замглавы СБУ - Фото
Фото: пресс-служба президента

Замглавы СБУ назначен Владислав Косинский

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Президент Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность экс-начальника областного управления СБУ Владислава Косинского. Об этом говорится в указах главы государства.

Указом президента №102/2019 с должности зампредседателя СБУ уволен Базюк.

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Соответственно указом №103/2019 президент назначил на эту должность Косинского.

Косинский занимал должность начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

31 октября 2015 года Порошенко назначил Базюка зампредседателя СБУ.

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Теги: петр порошенко, сбу, Владислав Косинский, сергей базюк
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