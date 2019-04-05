Кадровые перестановки. Порошенко сменил замглавы СБУ

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Сергея Базюка и назначил на эту должность экс-начальника областного управления СБУ Владислава Косинского. Об этом говорится в указах главы государства.

Указом президента №102/2019 с должности зампредседателя СБУ уволен Базюк.

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Соответственно указом №103/2019 президент назначил на эту должность Косинского.

Косинский занимал должность начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

31 октября 2015 года Порошенко назначил Базюка зампредседателя СБУ.