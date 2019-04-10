Кабмин согласовал увольнение Степанова и Гордеева

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу президента Петра Порошенко о его отстранении, все-таки будет уволен. Такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина, передает корреспондент LIGA.net со ссылкой на слова депутата Алексея Гончаренко.

”Он уволен с должности главы ОГА”, - сказал нардеп.

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Согласно указу президента, исполнение обязанностей председателя ОдОГА будет временно возложено на Сергея Паращенко.

Министр энергетики Игорь Насалик сообщил журналистам, что принято решение еще по одному главе ОГА, который написал заявление по собственному желанию. Но о ком идет речь, он не уточнил. Позднее LIGA.net узнали, что это председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев - он также будет уволен.

Ранее отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к ее убийству. Он сказал, что организатор убийства дочери якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Гордеевым. В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева к этому убийству.

По обоим, как уточнил Гончаренко, были согласованы решения об увольнении, а не отстранении. Решения приняты на закрытой части заседания. Теперь их должен подписать президент.

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