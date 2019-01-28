Отец Гандзюк: Заказчиков убийства знали ГПУ, СБУ, МВД - и молчали

Екатерина Гандзюк с отцом (фото - facebook.com/gandziukgate)

Отец активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась после покушения на нее в родном Херсоне, заявил, что организатор убийства якобы сотрудничал топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Андреем Гордеевым. Обращение заслуженный врач Украины Виктор Гандзюк сделал на заседании Временной следственной комиссии по расследованию этого преступления.

Видеозапись его заявления опубликована в Faceboоk-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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"Заказчиков знает генпрокурор Луценко. Заказчиков знают в СБУ. Я уверен, что заказчиков изначально знали в МВД. Знали и молчали. Официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства криминальный авторитет "Москаль", который пошел на это убийство... из здания Херсонской ОГА, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - пишет Виктор Гандзюк.

По его словам, этот человек якобы сотрудничает с главой местного облсовета Владиславом Мангером, председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его замом Евгением Рищуком.

"Я верю, что в этой стране, наконец, будут наказаны виновные. И каждый справедливо получит то, что заслуживает", - сказал он, призвав центральную власть "избавиться от любых связей" с теми, кто, по его мнению, несет ответственность за преступление.

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство. 5 ноября ГПУ объединила два уголовных дела по умышленному убийству Гандзюк в одно: его ведет СБУ.

В конце года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию "известен заказчик", и что его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.