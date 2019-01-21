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21.01.2019, 12:38

СБУ ищет подозреваемого в организации убийства Гандзюк - фото

СБУ ищет подозреваемого в организации убийства Гандзюк - фото - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

По данным МВД, подозреваемый Алексей Левин исчез из поля зрения правоохранителей 19 августа 2018 года

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На сайте министерства внутренних дел появилась карточка Алексея Левина, которого следствие подозревает как возможного организатора убийства советницы херсонского мэра Екатерины Гандзюк. Его разыскивает Служба безопасности Украины.

Мужчине инкриминируют ч. 2 п. 4, п. 6, п. 11 и п. 12 ст. 115 УК. Это умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группы лиц.

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Для его задержания "с целью привода" есть постановление суда.

Несколько дней назад в волонтерской группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" участники заявили, что Левина/Москаленко так и не объявили в розыск. В ГПУ заверили, что он в розыске с прошлого года. Там его называют "известным на Херсонщине "криминальным авторитетом".

31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство. 5 ноября ГПУ объединила два уголовных дела по умышленному убийству Гандзюк в одно: его ведет СБУ.

В конце года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствию "известен заказчик", и что его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.

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Теги: расследование, убийство, розыск, заказчик, Екатерина Гандзюк, алексей левин
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