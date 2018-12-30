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30.12.2018, 07:39

Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк

Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк - Фото
Юрий Луценко (фото - скриншот с видео).JPG

По словам генпрокурора Юрия Луценко, заказчик будет назван, когда у следствия будет достаточно доказательств

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Следствию известен заказчик убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире 5 канала.

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал Луценко. 

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На вопрос ведущей о том, кто заказал убийство журналиста Георгия Гонгадзе, Луценко сказал: "Аналогичный ответ. Можно все завершить за месяц, если (Николай - ред.) Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство. От чего он отказывается с 2004 года. Чего отказывается? Спросите у Николая Мельниченко". 

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве.  

5 ноября ГПУ объединила два уголовных производства по умышленному убийству Гандзюк в одно, которое будет вести СБУ. 31 июля неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Ганздюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство.

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