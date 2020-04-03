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Коронавирус. Заболели более 1 млн, выздоровели почти 211 000: последние данные

Коронавирус. Заболели более 1 млн, выздоровели почти 211 000: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
03.04.2020, 06:30

США находится на первом месте по количеству инфицированных COVID-19

По состоянию на утро 3 апреля, в мире заболели 1 015 413 людей коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 210 579, умерли 53 030. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса официальных данных, которые публикуются на Gis and Data.

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Наибольшее число зараженных зафиксировали в США – 245 070 (5 949 смертей, 9090 выздоровевших).

Наибольшее число смертей - в Италии - 13 915, всего инфицированы 115 242, выздоровели 18 278.

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Испания находится третьем  месте по количеству заболевших – 112 065, на втором по летальным случаям 10 349. Выздоровели 26 743 пациентов.

Германия - на четвертом (84 794), выздоровели 22 440, умерли 1107.

Китай – на пятом (82 437), выздоровели 76576, умерли 3322.

Франция - на шестом месте по количеству зараженных (59929), выздоровели 12 548, летальных случаев 5 398.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.
  • 1 апреля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что за последние пять недель вирус распространялся практически экспоненциально.

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Арина Толина
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