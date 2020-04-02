В США за сутки — больше 20 000 новых случаев коронавируса

За сутки в США зарегистрировано больше 20 000 новых случаев коронавируса. При этом около 8 000 из них — в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN.
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Губернатор штата Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции о 2373 случаях смерти от коронавируса (вчера - 1941). При этом в общем в США умерли 5620 человек.
По меньшей мере, 13 383 человека в настоящее время госпитализированы, а 7 434 пациента выписаны.
По словам Куомо, в штате достаточно вентиляторов, чтобы работать в течение шести дней, если количество людей, нуждающихся в них, останется стабильным. "Если пик будет отдаляться - у нас проблема с вентиляторами", - сказал он. При этом губернатор отметил, что согласно расчетам, пик в штате наступит в период от 7 до 21-30 дней.
Ожидается, что на следующей неделе в Нью-Йорке будет открыта временная больница Covid only на Стейтен-Айленде.