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В США за сутки — больше 20 000 новых случаев коронавируса

В США за сутки — больше 20 000 новых случаев коронавируса - Фото
Фото: EPA
02.04.2020, 22:21

В США за последние 24 часа зарегистрировали 20744 новых случая COVID-19

За сутки в США зарегистрировано больше 20 000 новых случаев коронавируса. При этом около 8 000 из них — в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CNN.

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Губернатор штата Эндрю Куомо заявил на пресс-конференции о 2373 случаях смерти от коронавируса (вчера - 1941). При этом в общем в США умерли 5620 человек.

По меньшей мере, 13 383 человека в настоящее время госпитализированы, а 7 434 пациента выписаны.

По словам Куомо, в штате достаточно вентиляторов, чтобы работать в течение шести дней, если количество людей, нуждающихся в них, останется стабильным. "Если пик будет отдаляться - у нас проблема с вентиляторами", - сказал он. При этом губернатор отметил, что согласно расчетам, пик в штате наступит в период от 7 до 21-30 дней.

Ожидается, что на следующей неделе в Нью-Йорке будет открыта временная больница Covid only на Стейтен-Айленде.

  • По состоянию на 21:07 2 апреля, в мире зарегистрирован 1 млн 168 больных коронавирусом COVID-19.
  • Вчера Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. За последние пять недель количество новых случаев COVID-19 возросло почти экспоненциально.

Вадим Ребрина
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США нью-йорк коронавирус COVID -19
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