Французское издание вышло с обложкой с Макроном в образе Гитлера

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Французская газета Le Monde извинилась за обложку, на которой президент Эммануэль Макрон изображен в стиле Адольфа Гитлера на пропагандистских плакатах. Об этом сообщает BFMTV.

"Обложка M le magazine du Monde за субботу, 29 декабря, вызвала критику некоторых наших читателей. Мы просим прощения у тех, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно и не соответствует тем обвинениям, которые нам предъявляют", - заявил глава редакции Le Monde Люк Броннера.

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По его словам, отдельные «элементы обложки» содержат отсылки к дизайну русских конструктивистов начала XX века.

Обложка журнала, который выпускает редакция Le Monde, вышла с изображением Макрона в 3/4 (так часто изображали Гитлера на плакатах) на красном и белом фоне. Буква “M” в названии журнала (которая также является первой буквой фамилии французского президента), набрана готическим шрифтом, который часто использовали нацисты.