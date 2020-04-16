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Коронавирус. В Украине 4161 заболевших СOVID-19, 397 новых случая за сутки

Коронавирус. В Украине 4161 заболевших СOVID-19, 397 новых случая за сутки - Фото
Тестирование на коронавирус (Фото: Markiian Lyseiko/EPA)
16.04.2020, 09:30

Коронавирусом в Украине заразились 4161 человек, 116 пациентов с COVID-19 умерли

По состоянию на 9 утра 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине. За 15 апреля выздоровело 43 человека, зафиксировано 8 новых летальных случаев.

На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Госпитализировано 1 455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате ИВЛ - 72 человека.

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Количество подтвержденных случаев по областям:

- Черновицкая - 662;

- Киев - 644;

- ИваноФранковская - 401;

- Тернопольская - 333;

- Винницкая - 279;

- Киевская - 234;

- Ровенская - 204;

- Кировоградская - 198;

- Львовская - 166;

- Житомирская - 162;

- Закарпатская - 116;

- Запорожская - 115;

- Черкасская - 110;

- Волынская - 109;

- Сумская - 80;

- Днепропетровская - 78;

- Одесская - 73;

- Херсонская - 44;

- Харьковская - 40;

- Хмельницкая - 37;

- Полтавская - 27;

- Николаевская область - 22;

- Донецкая - 12;

- Черниговская - 11;

- Луганская - 4.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
  • В ВОЗ заявили, что употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом.

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Денис Юдин
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