Коронавирус. В Украине 4161 заболевших СOVID-19, 397 новых случая за сутки

По состоянию на 9 утра 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине. За 15 апреля выздоровело 43 человека, зафиксировано 8 новых летальных случаев.
На амбулаторном лечении находятся 2706 пациентов. Госпитализировано 1 455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате ИВЛ - 72 человека.
Количество подтвержденных случаев по областям:
- Черновицкая - 662;
- Киев - 644;
- ИваноФранковская - 401;
- Тернопольская - 333;
- Винницкая - 279;
- Киевская - 234;
- Ровенская - 204;
- Кировоградская - 198;
- Львовская - 166;
- Житомирская - 162;
- Закарпатская - 116;
- Запорожская - 115;
- Черкасская - 110;
- Волынская - 109;
- Сумская - 80;
- Днепропетровская - 78;
- Одесская - 73;
- Херсонская - 44;
- Харьковская - 40;
- Хмельницкая - 37;
- Полтавская - 27;
- Николаевская область - 22;
- Донецкая - 12;
- Черниговская - 11;
- Луганская - 4.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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