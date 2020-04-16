Коронавирус. Выздоровели полмиллиона человек с COVID-19: все данные о пандемии

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

На утро 16 апреля в мире зафиксировали 2 083 304 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 134 616 человек погибли, 510 350 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом говорится в официальных данных, которые сведены на сайте Worldometers.

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Сейчас активно болеют 1 438 338 человек, 1 387 196 (96%) переносят болезнь в легкой или средней форме, 51 764 (4%) – в тяжелой или критической стадии.

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Наибольшее количество заражений (644 089) зафиксировали в США. Здесь же – больше всего умерших (28 529). Выздоровели 48 708 пациентов.

Испания – на втором месте в мире по числу зафиксированных зараженных (180 659). В стране умерли 18 812 человек, 70 853 пациентов выздоровели. Центральные власти начали ослаблять карантин, однако их действия критикуют в Каталонии.

В Италии, первом эпицентре вспышки в Европе зарегистрировали 165 155 инфицированных, 21 645 из которых умерли, а 38 092 – выздоровели. Правительство объявило о частичном снятии ограничений, но не все регионы этому последовали.

Во Франции – 147 863 случаев, 17 167 смертей и 30 955 пациентов, которые смогли одолеть COVID-19. В начале недели президент Эмманюэль Макрон анонсировал смягчение карантина – с 11 мая начнут открывать ВУЗы и школы.

В Германии – один из самых низких уровней смертности в мире. Из 134 753 инфицированных 3804 человек умерли, а 72 600 – одолели недуг. На следующей неделе в ФРГ откроются некоторые магазины, хотя ранее местные жители выступали против снятия ограничений.

Великобритания зафиксировала 98 476 случаев и 12 868 смертей. Данных о выздоровевших нет.

В первом очаге пандемии, Китае, выявили 82 341 заболевших, 3342 человек умерли. Поднебесная – первая в мире по числу выздоровевших пациентов – 77 892 зафиксированных случаев.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели

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