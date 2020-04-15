Коронавирус. На следующей неделе в Германии откроются первые магазины - Меркель

Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)

На следующей неделе Германия начнет смягчать ограничительные меры, принятые против распространения COVID-19 — откроются некоторые магазины. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, сообщает CNN.

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Она сказала, что магазины должны соответствовать определенным требованиям к размеру торговых площадей. Также условием является соблюдение гигиенических мер.

Школы постепенно начнут открывать 4 мая, причем приоритет будет отдан учащимся начальных и средних школ в последние годы обучения.

В то же время, по словам Меркель, страна продлевает "запрет на контакты" до 3 мая. В Германии действует запрет на контакты, согласно которому не более двух человек могут встречаться на публике, если только люди не живут в одной семье. В магазинах и общественном транспорте необходимо будет носить маски.

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Крупные публичные мероприятия запрещены до конца августа.

"Любое дальнейшее ослабление блокировки будет зависеть от того, каким будет уровень заражения - у нас мало места для маневра", - сказала Меркель.

Сейчас в Германии 133,209 случаев заражения коронавирусом. 3592 человека умерли. 72600 - выздоровели.

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