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Коронавирус. В Украине 3764 заболевших СOVID-19, 392 новых случая за сутки

Коронавирус. В Украине 3764 заболевших СOVID-19, 392 новых случая за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
15.04.2020, 09:30

Коронавирусом в Украине заразились 3764 человек, 108 пациентов с COVID-19 умерли

По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За последние сутки выявлено 392 новых случая заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине. За 14 апреля выздоровели 24 человека, зафиксировано 10 новых летальных случаев.

На данный момент госпитализировано 1368 человек, в том числе 59 детей. На амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов.

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Количество подтвержденных случаев по областям: 

- Винницкая -241; 

- Волынская -100;

- Днепропетровская - 74;

- Донецкая - 12;

- Житомирская - 130;

- Закарпатская - 110;

- Запорожская - 99;

- Ивано-Франковская - 356;

- Кировоградская - 192;

- Киевская - 230;

- Львовская - 152;

- Луганская - 4;

- Николаевская область - 14;

- Одесская - 70;

- Полтавская - 27;

- Ровенская - 173;

- Сумская - 77;

- Тернопольская - 287;

- Харьковская - 25;

- Херсонская - 41;

- Хмельницкая - 34;

- Черновицкая - 589;

- Черкасская - 105;

- Черниговская - 10;

- Киев - 612.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • По данным на утро 15 апреля, в мире заболели COVID-19 1 998 976 человек, выздоровели 478 931, умерли 126 708.
  • Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреляПо данным Миздрава, сейчас Украина идет по сценарию, при котором заразятся не более 2% населения.
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко, карантин могут ослабить после 24 апреля, если после Пасхи не будет нового всплеска заболеваемости.

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Инфографика - Центр общественного здоровья МОЗ

Марк Сировой
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