Коронавирус. В Украине 3764 заболевших СOVID-19, 392 новых случая за сутки

По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За последние сутки выявлено 392 новых случая заражения. Это наивысший показатель с начала эпидемии в Украине. За 14 апреля выздоровели 24 человека, зафиксировано 10 новых летальных случаев.
На данный момент госпитализировано 1368 человек, в том числе 59 детей. На амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов.
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Количество подтвержденных случаев по областям:
- Винницкая -241;
- Волынская -100;
- Днепропетровская - 74;
- Донецкая - 12;
- Житомирская - 130;
- Закарпатская - 110;
- Запорожская - 99;
- Ивано-Франковская - 356;
- Кировоградская - 192;
- Киевская - 230;
- Львовская - 152;
- Луганская - 4;
- Николаевская область - 14;
- Одесская - 70;
- Полтавская - 27;
- Ровенская - 173;
- Сумская - 77;
- Тернопольская - 287;
- Харьковская - 25;
- Херсонская - 41;
- Хмельницкая - 34;
- Черновицкая - 589;
- Черкасская - 105;
- Черниговская - 10;
- Киев - 612.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Инфографика - Центр общественного здоровья МОЗ