Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ВОЗ: Алкоголь повышает риск заражения коронавирусом и осложняет болезнь COVID-19

ВОЗ: Алкоголь повышает риск заражения коронавирусом и осложняет болезнь COVID-19 - Фото
Алкоголь, пиво (фото - pixabay)
16.04.2020, 07:59

Интенсивное употребление алкоголя может привести к ARDS – одному из самых сложных осложнений коронавирусной болезни COVID-19, предупреждает ВОЗ

Употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом, а также может привести к осложнениям течения болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19", - пишет ВОЗ.

В сборнике рекомендаций ВОЗ "Алкоголь и COVID-19: что вам нужно знать" говорится, что алкоголь подрывает иммунную систему и негативно влияет на способность организма противостоять болезням. Также отмечается, что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск острого респираторного дистресс-синдрома (ARDS), одного из самых тяжелых осложнений COVID-19.

Читайте также: Пик пандемии коронавируса еще не наступил – ВОЗ

В ВОЗ добавляют, что в условиях, когда бары закрыты, люди для употребления алкоголя могут устраивать домашние вечеринки. А это повышает риск распространения коронавируса.

В Организации также предупреждают, что алкоголь усугубляет негативное влияние на психику, которая и так подвержена стрессу в условиях карантина. Это может привести, в частности, к росту домашнего насилия, об "ужасающей вспышке" которого в начале месяца говорил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Смотрите также: Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
алкоголь ВОЗ коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 