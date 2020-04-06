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Карантин. В ООН заявили об "ужасающей вспышке" домашнего насилия

Карантин. В ООН заявили об "ужасающей вспышке" домашнего насилия - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
06.04.2020, 08:56

По словам генсека ООН Гутерриша, в условиях карантина правоохранительные системы перегружены – жертвам домашнего насилия некуда обратиться за помощью

На фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса в глобальном масштабе растет количество случаев домашнего насилия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба Организации.

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По его словам, в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

"Многих женщин и девочек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности: в собственном доме<…> Мы становимся свидетелями ужасающей вспышки насилия в семье", - сказал он, добавив, что к этому также приводит усиление экономической неопределенности, рост чувства страха и тревоги.

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Гуттериш пояснил, что в условиях пандемии перегружены правоохранительные органы, а многие центры помощи жертвам домашнего насилия – закрыты. Женщинам – некуда обратиться.

Он призвал государства обеспечить жертвам онлайн-сервисы поддержки и не отказываться от судебного преследования агрессоров. Гутерриш также предложил обустроить в магазинах и аптеках аварийные системы сообщения об угрозе насилия, чтобы жертвы могли обратиться за помощью, не подвергая себя опасности и не привлекая внимания обидчика.

  • На 6:00 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания среди людей, умерли 69 456 пациентов, выздоровели - 262 486. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

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Марк Сировой
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