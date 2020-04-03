Карантин в Украине и в мире: сравнительная инфографика Кабмина

Коронавирус (Иллюстративное фото 2 - EPA - Sergey Dolzhenko)

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал инфографику, которой продемонстрировал, какие ограничительные меры в связи с коронавирусом приняты в Украине и других государствах. Изображение опубликовано в Telegram премьера.

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В инфографике меры принятые в Украине сравниваются с ограничениями, которые ввели во Франции, Испании, Великобритании, Израиле, Италии, Чехии, Греции, Венгрии и Польше.

Например, обязательная обсервация граждан есть практически во всех странах, кроме Франции. Частичная обсервация введена в Великобритании и Венгрии. В Италии и Испании приостановили работу большинства предприятий, чего не сделали во всех остальных странах.

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил карантина, а также закрытие детсадов, школ, университетов, заведений общественного питания и ТРЦ введены во всех странах из списка.

Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений. В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

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