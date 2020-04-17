Что происходит с больным COVID-19 после реанимации. Рассказ медиков из Британии

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Восстановление больного COVID-19 после лечения в реанимации может длиться около года и оставлять шрамы на психике пациента. Об этом BBC News Русская служба рассказали медики из Великобритании, которые борются с пандемией коронавируса.

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По словам Дэвид Хепберна из Royal Gwent Hospital в Уэльсе, пациенты даже после выздоровления остаются слишком слабыми: им часто требуется физиотерапия, чтобы научиться снова ходить и правильно дышать.

"Когда наши пациенты приходят в себя, они так слабы, что часто не способны самостоятельно сесть. Многие из-за слабости не могут даже оторвать руки от постели", - рассказывает он.

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Медик отмечает, что многие испытывают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за собственного внешнего вида и затруднения с умственной деятельностью.

"Со временем им становится лучше, но процесс может растянуться на целый год, и требуется целая армия физиотерапевтов, тренеров по речи, психологов и медсестер, чтобы это ускорить", - говорит Хепберн.

61-летний экс-больной COVID-19 Хилтон Мюррей-Филипсон за время в реанимации потерял 15% веса и после окончания интенсивной терапии заново учился владеть своим телом.

"В первый раз просидеть три часа в кресле вместо того, чтобы лежать навзничь и главным образом молить о жалости, это было фантастические ощущение", - поделился он.

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