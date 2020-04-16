Дедушка из Британии хотел собрать 1000£ для врачей, но собрал 13£ млн - фото

99-летний ветеран Второй мировой войны из Великобритании Том Мур, который запустил сбор денег для борющихся с коронавирусом британских медиков, собрал более 13£ млн. Об этом сообщает BBC News.

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Мужчина начал флешмоб в знак благодарности врачам, которые излечили его от онкологического заболевания. Он перемещается на ходунках, но обязался пройти 100 кругов вокруг своего сада (один круг – около 25 метров) до своего Дня рождения. Каждый день он преодолевал по 10 кругов и сегодня в прямом эфире пересек финишную черту.

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По мере того, как Мур нарезал круг за кругом, все большее количество людей отправляли пожертвования. К концу кампании взносы сделали боле 650 000 человек, общая сумма составила боле 13£ млн.

После финиша Мур сказал, что хорошо себя чувствует, и назвал сумму абсолютно фантастической.

"Вы все должны помнить, что в конце концов мы справимся, все будет хорошо. Солнце снова засияет для всех, кто испытывает сейчас трудности, а облака уйдут", - сказал он.

Мур стал местной знаменитостью. В сети даже опубликовали петицию с требованием, чтобы ему присвоили рыцарский титул. Ее подписали уже более 2000 человек

"Было бы чудесно иметь такую ​​честь, но я не ожидаю ничего подобного", - ответил на инициативу Мур.

На утро 16 апреля в мире зафиксировали 2 083 304 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, 134 616 человек погибли, 510 350 пациентов вылечились от COVID-19.

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Фото - ЕРА