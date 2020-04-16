Карантин. В Аргентине морские львы "захватили" порт и вышли на улицы – фото

В опустевшем при карантине аргентинском городе Мар-дель-Плата в порт вернулись морские львы. Об этом сообщает La Nacion.
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Морские львы раньше жили на пляже в заповеднике к югу от города. Сейчас они не только "захватили" порт, прогоняя с территории тех, кто им не нравится, но и стали выходить на прогулку по опустевшим улицам.
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Сотрудникам порта приходится теперь и следить за лодками, и регулярно мыть пристань, которая пропиталась специфическим запахом животных.
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Автор фото - Mauro V. Rizzi, фоторедактор - Fernanda Corbani, источник - LA NACION