Карантин. В Аргентине морские львы "захватили" порт и вышли на улицы – фото

В опустевшем при карантине аргентинском городе Мар-дель-Плата в порт вернулись морские львы. Об этом сообщает La Nacion.

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Морские львы раньше жили на пляже в заповеднике к югу от города. Сейчас они не только "захватили" порт, прогоняя с территории тех, кто им не нравится, но и стали выходить на прогулку по опустевшим улицам.

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Сотрудникам порта приходится теперь и следить за лодками, и регулярно мыть пристань, которая пропиталась специфическим запахом животных.

В Аргентине зафиксировано 2571 случай заражения коронавирусом, умерли 112 пациентов с COVID-19 (по данным J ohns Hopkins CSSE ).

Вчера ВОЗ заявила , что еще нет признаков того, что пандемия прошла пик. По данным Организации, 90% новых случаев в мире регистрируются в Европе и США. В ВОЗ считают , что вакцина против коронавиурса вряд ли появится в течение года, а пока ее нет - вспышки будут повторяться.

заявила считают вспышки будут повторяться. LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса : все главные новости - в одном месте.

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Автор фото - Mauro V. Rizzi, фоторедактор - Fernanda Corbani, источник - LA NACION