Карантинная Одесса: редкие туристы на Приморском, шахматисты на Соборке - фото

На улицах Одессы в связи с карантином туристов - немного. Об этом сообщает Думская.

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"На Приморском бульваре можно встретить как замаскированных бабушек в резиновых перчатках, так и беспечных подростков, набивающих синяки на скейтах и велосипедах. Редкие туристы снимают маски, чтобы не портить фотографию на фоне Воронцовской колоннады", - отмечается в сообщении.

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Кафе и рестораны работают на доставку. Автомобильные дороги полупустые и с пересечения Ришельевской и Дерибасовской можно разглядеть здание пожарной части на Пантелеймоновской.

В Горсаду – людей немного, отдыхающих никто не гоняет. Издание отмечает, любители шахмат в Соборке явно надеются обыграть не только соперников, но и коронавирус.

В Спасо-Преображенский собор пускают по десять человек и пересмотрели требования к исполнению ритуалов.

Фото: dumskaya.net

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