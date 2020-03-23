Коронавирус. В Одессе закрывают больницу с девятью аппаратами ИВЛ

Университетская клиника в Одессе (фото - dumskaya.net)

23 марта Одесса может лишиться важного многопрофильного медучреждения - университетской клиники, которая находится на улице на Тенистой, 8. Об этом сообщает Думская.

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По данным издания, руководство Одесского национального медуниверситета, решило, что городу она не нужна.

Сотрудники клиники сообщили, что с понедельника весь персонал отправляют в "вынужденный простой".

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Врач клиники Александр Тимаков рассказал, что ургентировать ее не разрешают, хотя пациенты приезжают с разными острыми состояниями.

"Мы их должны отправлять только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть девять аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, высококлассные специалисты, оказывается не нужны ни университету, ни городу именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса", - отметил Тимаков.

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Медики говорят, что в устной форме им приказали выписать всех больных или перевести их в другие медучреждения. С 24 марта у входов в клинику планируют выставить охрану и никого не пускать.

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