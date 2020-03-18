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Одесса. Машрутчики массово не вышли на линии: транспорт забит людьми - фото

Одесса. Машрутчики массово не вышли на линии: транспорт забит людьми - фото - Фото
Фото: dumskaya.net
18.03.2020, 12:33

В горсовете Одессы объяснили саботаж водителей тем, что они боятся штрафов из-за того, что в маршрутку сядет более десяти человек

В Одессе  50% общественного транспорта сегодня не вышли на маршруты. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта горсовета Сергей Щербань, сообщает Думская.

По его словам, часть водителей, жители области, остались дома. 

Некоторые маршрутки не вышли на рейсы сегодня: фото

Фото: dumskaya.net

"Другие боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 000 грн. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать", - отметил он.

Людей в общественном транспорте много.

Люди в маршрутках Одессы: фото

Фото: dumskaya.net

В некоторых маршрутках пассажиров пытаются ограничить количество пассажиров в салонах, на конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Большинство местных жителей в автобусах без масок.

Люди без масок в маршрутках Одессы

Фото: dumskaya.net

В КП Киевпастранс заявили, что с 12:00 они будут пускать в транспорт по 20 человек. До этого момента людей пускают в неограниченном количестве. 

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Арина Толина
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