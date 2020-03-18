Одесса. Машрутчики массово не вышли на линии: транспорт забит людьми - фото

Фото: dumskaya.net

В Одессе 50% общественного транспорта сегодня не вышли на маршруты. Об этом заявил заместитель директора департамента транспорта горсовета Сергей Щербань, сообщает Думская.

По его словам, часть водителей, жители области, остались дома.

Фото: dumskaya.net

"Другие боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 000 грн. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать", - отметил он.

Людей в общественном транспорте много.

Фото: dumskaya.net

В некоторых маршрутках пассажиров пытаются ограничить количество пассажиров в салонах, на конечных через громкоговоритель упрашивают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Большинство местных жителей в автобусах без масок.

Фото: dumskaya.net

В КП Киевпастранс заявили, что с 12:00 они будут пускать в транспорт по 20 человек. До этого момента людей пускают в неограниченном количестве.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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