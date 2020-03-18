Карантинные меры в Киеве. Закрытое метро: есть ли транспортный коллапс - фото

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Вчера, 17 марта, в Киеве закрыли метро в рамках противодействия наступающей эпидемии нового коронавируса. Как закрытие метро отразилось на транспортном трафике в столице - в материале ниже.

По состоянию на 09:00, по данным Google Maps, в Киеве были пробки на всех мостах в сторону центра.

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Уже в 10:20 ситуация незначительно изменилась в лучшую сторону. Пробок на мосту Патона и Дарницком мосту уже не было.

В 10:30 центр Киева все также стоял в пробках.

Одна из очевидцев в 10:15 заявила в эфире Hromadske, что на проспекте Победы троллейбус №7 был "полностью забит" людьми в сторону центра. Около станции метро "Левобережная" скопилось много людей, которые хотели добраться в центр.

Группа "Киев Оперативный" публикует в Facebook фотографии забитых пассажирами маршруток и других видов общественного транспорта.

Однако мнения очевидцев о транспортном "коллапсе" расходятся. В некоторых частях Киева количество людей на остановках было непривычно маленьким. Маршрутки из пригорода Киева стали ездить значительно реже.

В группе "Типичный Киев" в Facebook писали, что общественного транспорта не хватает, а "огромные пробки" образовались на въезде в столицу. Люди не придерживаются правил о 10 пассажирах в маршрутке и 20 - в троллейбусе/автобусе/трамвае, о которых вчера заявляли в КГГА. Также многие едут без медицинских масок.

В КП Киевпастранс заявляют, что с 12:00 они будут пускать в транспорт по 20 человек. До этого момента людей пускают в неограниченном количестве.

На брифинге представитель Киевпастранса заявил, что уже сегодня на остановках и в транспорте начнут дежурить представители Нацполиции, которые будут контролировать количество пассажиров.

Новость дополняется.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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