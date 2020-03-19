Карантин в Одессе. Люди блокируют трамваи и угрожают водителям: фото

Сегодня в Одессе произошли конфликтные ситуации в общественном транспорте из-за ограничения по количеству пассажиров в салоне в связи ужесточением противоэпидемических мер. Об этом сообщает Думская.

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Накануне комунальщики объявили о снижении лимита на количество одновременно перевозимых пассажиров до десяти человек.

Из-за того, что большинство маршруток по-прежнему не работает, основная нагрузка легла на трамваи и троллейбусы. Водители получили строгую директиву - в случае, если в салон зашло более десяти человек, оставаться на месте и никуда не ехать.

"С утра на большинстве маршрутов звучит ругань и вспыхивают потасовки. В трамвае, который следовал по маршруту №10 выбили стекло, на "камышовом трамвае" (№20) ворвались в запертый вагон и угрожали водителю ножом. На маршрутах №1 и 7 неоднократно перекрывалось движение – так одесситы выражали протест", - отмечается в сообщении.

С местными жителями ведут разъяснительные беседы и профилактическую работу, привлекают полицию.

Троллейбусы с максимальным количеством пассажиров не останавливаются на некоторых остановках.

Видео, фото: dumskaya.net

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