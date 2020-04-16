Динамика COVID-19 по регионам: больше всего заболевших в Черновицкой области

На данный момент больше всего заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой области - 662 человека, в ней же наибольшее число новых случаев. Об этом говорят данные, опубликованные Минздравом.
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За прошедшие сутки в Черновицкой области выявлено 73 случая COVID-19, общее их количество в регионе составило 662, больше, чем где-либо в Украине. Немногим меньше заболевших в Киеве - 644, из них новых - 32 случая.
Быстрый рост и большое число зараженных - в Ивано-Франковской (всего 401 заболевший, 45 новых) и Тернопольской областях (333 заболевших, из них 46 новых).
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Заболевшие COVID-19 по областям (Фото - ЦОЗ)
Область - всего заболевших (новые случаи):
- Черновицкая - 662 (73);
- Киев - 644 (32);
- Ивано-Франковская - 401 (45);
- Тернопольская - 333 (46);
- Винницкая - 279 (38);
- Киевская - 234 (4);
- Ровенская - 204 (31);
- Кировоградская - 198 (6);
- Львовская - 166 (14);
- Житомирская - 162 (32);
- Закарпатская - 116 (6);
- Запорожская - 115 (16);
- Черкасская - 110 (5);
- Волынская - 109 (9);
- Сумская - 80 (3);
- Днепропетровская - 78 (4);
- Одесская - 73 (3);
- Херсонская - 44 (3);
- Харьковская - 40 (15);
- Хмельницкая - 37 (3);
- Полтавская - 27 (0);
- Николаевская область - 22 (8);
- Донецкая - 12 (0);
- Черниговская - 11 (1);
- Луганская - 4 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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