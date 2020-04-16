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Динамика COVID-19 по регионам: больше всего заболевших в Черновицкой области

Динамика COVID-19 по регионам: больше всего заболевших в Черновицкой области - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
16.04.2020, 10:55

За сутки больше всего случаев COVID-19, 73, выявлено в Черновицкой области, общее число заболевших в регионе достигло 662

На данный момент больше всего заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черновицкой области - 662 человека, в ней же наибольшее число новых случаев. Об этом говорят данные, опубликованные Минздравом.

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За прошедшие сутки в Черновицкой области выявлено 73 случая COVID-19, общее их количество в регионе составило 662, больше, чем где-либо в Украине. Немногим меньше заболевших в Киеве - 644, из них новых - 32 случая.

Быстрый рост и большое число зараженных - в Ивано-Франковской (всего 401 заболевший, 45 новых) и Тернопольской областях (333 заболевших, из них 46 новых).

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Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Заболевшие COVID-19 по областям (Фото - ЦОЗ)

Область - всего заболевших (новые случаи):

- Черновицкая - 662 (73);

- Киев - 644 (32);

- Ивано-Франковская - 401 (45);

- Тернопольская - 333 (46);

- Винницкая - 279 (38);

- Киевская - 234 (4);

- Ровенская - 204 (31);

- Кировоградская - 198 (6);

- Львовская - 166 (14);

- Житомирская - 162 (32);

- Закарпатская - 116 (6);

- Запорожская - 115 (16);

- Черкасская - 110 (5);

- Волынская - 109 (9);

- Сумская - 80 (3);

- Днепропетровская - 78 (4);

- Одесская - 73 (3);

- Херсонская - 44 (3);

- Харьковская - 40 (15);

- Хмельницкая - 37 (3);

- Полтавская - 27 (0);

- Николаевская область - 22 (8);

- Донецкая - 12 (0);

- Черниговская - 11 (1);

- Луганская - 4 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.
  • В Украине 4161 заболевший, 116 пациентов скончались, 186 - выздоровели.
  • В ВОЗ заявили, что употребление алкоголя во время пандемии повышает риски заражения коронавирусом.

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Денис Юдин
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