Коронавирус. В Одессе священники УПЦ МП скрывают данные о заболевших - медики

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Священнослужители УПЦ Московского патриархата мешают проведению санитарно-эпидемиологических расследований случаев заражения COVID-19 среди клира и верующих. Об этом заявила главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко, сообщает Думская.

По ее словам словам, эпидемиологи постоянно сталкиваются с сокрытием или искажением информации.

"Резко эти люди (заболевшие, - ред.) "перестают" работать в церквях, посещать эти церкви, в связи с чем мы не можем определить круг контактных лиц и произвести все противоэпидемические мероприятия", - отметила Есипенко.

Объявление на дверях Успенского кафедрального собора в Балте (фото - dumskaya.net)

Издание напоминает, что в Подольске заболели служивший в местном соборе священник и его теща. При этом церковное начальство сообщило эпидемиологам, что мужчина служил совсем в другом месте - где-то в Знаменке Ивановского района, что усложнило установление круга лиц, контактировавших с носителем вируса.

"Они все скрывают друг друга и от нас. Сейчас не найдешь никаких концов. Оказывается, он сирота и у него никого нет", - подчеркнула врач.

Именно в храмах Московского патриархата, говорят медики, чаще всего нарушаются правила карантина, некоторые священники даже призывают игнорировать их.

В Украине на 09:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, в Одесской области – 69 случаев.

13 апреля Киево-Печерская Лавра объявила , что закрывается на карантин – там заразились коронавирусом более 90 человек.

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