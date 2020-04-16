Тысячи людей вышли на протест против ужесточения карантина в Мичигане – видео

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Представители консервативных политических сил протестовали против коронавирусного карантина в Мичигане, который ужесточила губернатор-демократ Уитмер

Тысячи демонстрантов в Лансинге, столице штата Мичиган, вышли на акцию "Операция Gridlock" против ужесточения правил карантина, которое приняла губернатор Гретхен Уитмер. Об этом сообщает ABC News.

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По данным полиции в акции участвовали от 3000 до 4000 человек. Большая часть из них протестовала флагами и гудками в машинах, заблокировав центральные магистрали города на несколько часов. Однако около 150 человек собралась у Капитолия штата.

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Видео - Ash TV/YouTube

 "Это произвольное закрытие предприятий оставило всех этих работников без дела. Это просто катастрофа. Это экономическая катастрофа для Мичигана. И люди устали от этого", - заявил Мешон Мэддок, член Мичиганской Консервативной Коалиции, которая организовала протест.

Губернатор Уитмер сказала, что разочарована, поскольку большинство людей были без масок.

"Я видела, как кто-то раздавал конфеты маленьким детям голыми руками<…>Мы знаем, что этот митинг подвергает опасности людей. Этот вид деятельности подвергает людей риску, и, к сожалению, он может продлить количество времени, которое мы должны будем оставаться в положении карантина", - сказала она.

  • Последние ужесточения карантина в штате Мичиган обязали людей выходить из дома только в крайних случаях (визит к врачу, или, например, поход в супермакрет). Второстепенные предприятия закрыты. Reuters также уточняет, что жителям запретили ездить в другие дома и использовать моторные лодки.
  • США - на первом месте в мире по числу зафиксированных заражений коронавирусом (644 089) и смертей от COVID-19 (28 529). В Мичигане скончались около 1900 пациентов.
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Теги: США, протест, карантин, мичиган, коронавирус, COVID-19, лансинг, гретхен уитмер, Gridlock
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