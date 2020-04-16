Тысячи людей вышли на протест против ужесточения карантина в Мичигане – видео

Тысячи демонстрантов в Лансинге, столице штата Мичиган, вышли на акцию "Операция Gridlock" против ужесточения правил карантина, которое приняла губернатор Гретхен Уитмер. Об этом сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции в акции участвовали от 3000 до 4000 человек. Большая часть из них протестовала флагами и гудками в машинах, заблокировав центральные магистрали города на несколько часов. Однако около 150 человек собралась у Капитолия штата.

Читайте также: Без карантинных мер коронавирус может убить 40 млн человек за год – ученые

Видео - Ash TV/YouTube

"Это произвольное закрытие предприятий оставило всех этих работников без дела. Это просто катастрофа. Это экономическая катастрофа для Мичигана. И люди устали от этого", - заявил Мешон Мэддок, член Мичиганской Консервативной Коалиции, которая организовала протест.

Губернатор Уитмер сказала, что разочарована, поскольку большинство людей были без масок.

"Я видела, как кто-то раздавал конфеты маленьким детям голыми руками<…>Мы знаем, что этот митинг подвергает опасности людей. Этот вид деятельности подвергает людей риску, и, к сожалению, он может продлить количество времени, которое мы должны будем оставаться в положении карантина", - сказала она.

Последние ужесточения карантина в штате Мичиган обязали людей выходить из дома только в крайних случаях (визит к врачу, или, например, поход в супермакрет). Второстепенные предприятия закрыты. Reuters также уточняет, что жителям запретили ездить в другие дома и использовать моторные лодки.

США - на первом месте в мире по числу зафиксированных заражений коронавирусом (644 089) и смертей от COVID-19 (28 529). В Мичигане скончались около 1900 пациентов.

LIGA.net ведет хронику пандемии коронавируса: все главные новости - в одном месте.

Смотрите также: Пик пандемии коронавируса еще не наступил – ВОЗ