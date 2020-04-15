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99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом, гуляя вокруг дома

99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом, гуляя вокруг дома - Фото
Том Мур (Фото - скриншот из видео - The Guardian - YouTube)
15.04.2020, 11:05

99-летний британский ветеран Том Мур собрал $5 млн, гуляя вокруг своего дома

99-летний британский ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал $5 млн для борьбы с коронавирусом и Национальной службы здравоохранения страны. Для этого он ходил вокруг своего дома. Об этом сообщает BBC News Україна.

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Мужчина, которому непросто передвигаться, в рамках акции должен был 100 раз обойти свой 25-метровый двор. Мур должен был сделать это до достижения своего 100-го дня рождения, который он отпразднует в конце месяца.

Изначально он хотел собрать $1200, однако к акции присоединились около 170 000 человек по всему миру. Собранные деньги пойдут на помощь британским медработникам, которые борются с пандемией.

"У нас и раньше были проблемы, мы их преодолели и теперь должны сделать тоже самое еще раз", - заявляет Мур. 

  • 15 апреля сообщалось, что Гренландия победила коронавирус: заболевшие выздоровели, местного заражения нет.

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Владислав Сердюк
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