Коронавирус. В Италии теннисистки сыграли матч на крышах соседних домов: видео

В Италии в городе Финале-Лигуре юные теннисистки провели матч, играя на крышах соседних домов. Видео игры опубликовано в Facebook городского теннисного клуба.

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Клуб Tennisclub Finale закрыт на карантин из-за эпидемии коронавируса.

"Теннис и коронавирус ... Виттория Оливере и Карола Пессина на крышах Финале", - написано в комментарии к видео.

Видеоролик стал "вирусным", собрал миллионы просмотров, его показали на многих телеканалах в мире.

На сайте ivg.it сообщается, что Виттории 13 лет, а Кароле – 11, и они просто играли в теннис в том формате, который позволяет сейчас ситуация. Девочки не ожидали, что прославятся на весь мир.

"Мы думаем, что это видео стало исключительно позитивной рекламой нашего спорта, и мы надеемся, что оно поможет нам в скором времени вернуться на настоящие корты – разумеется, когда это станет абсолютно безопасно", - написали в Tennisclub Finale.

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