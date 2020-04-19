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Коронавирус. Более ста артистов 8 часов пели онлайн и собрали почти $130 млн

Коронавирус. Более ста артистов 8 часов пели онлайн и собрали почти $130 млн - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
19.04.2020, 19:29

Более ста артистов дали 8-часовой онлайн-концерт и собрали почти $130 млн в фонд борьбы с коронавирусом

Более сотни артистов сыграли в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом, 8-часовой онлайн-концерт "Один мир: вместе дома". Благодаря этой акции удалось собрать $127,9 млн. Об этом сообщает движение Global Citizen, которое было соорганизатором концерта.

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Отмечается, что доходы, полученные от концерта, пойдут в Фонд противодействия COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

В шоу приняли участие Леди Гага, которая также помогала организовать акцию, Белли Айлиш, Тейлор Свифт, Элтон Джон, Сэм Смит, группы Rolling Stones, The Killers и другие артисты. Ведущими шоу были комики Джимми Фелон, Джимми Киммел и Стивен Кольбер.

Во время концерта показывали истории людей, которые помогают бороться с COVID-19.

Смотрите также: Звезды музыки дают онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом: видео

15 апреля на YouTube состоялся благотворительный онлайн-марафон #РазомВдома, в котором приняли участие 90 украинских публичных персон, среди которых были артисты, блогеры, спортсмены, социальные деятели и другие.

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Наталия Медведева
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