Звезды музыки дают онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом: видео

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Более 100 артистов, включая Rolling Stones и Billie Eilish, играют вживую из своих домов

В этот момент проходит уникальное музыкальное мероприятие One World: Together At Home, в ходе которого более 100 артистов, включая Rolling Stones и Billie Eilish, играют вживую из своих домов в поддержку работников, борющихся со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

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Доходы, полученные от концерта, пойдут в Фонд противодействия COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, хотя Lady Gaga, которая помогла организовать мероприятие, сказал, что шоу не является телемарафоном по сбору средств.

По сообщению ВВС, уже выступили бывший участник One Direction Лиам Пейн и американская группа The Killers.

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LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Теги: музыка, коронавирус, COVID -19
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