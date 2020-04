Звезды музыки дают онлайн-концерт в поддержку борьбы с коронавирусом: видео

В этот момент проходит уникальное музыкальное мероприятие One World: Together At Home, в ходе которого более 100 артистов, включая Rolling Stones и Billie Eilish, играют вживую из своих домов в поддержку работников, борющихся со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Доходы, полученные от концерта, пойдут в Фонд противодействия COVID-19 Всемирной организации здравоохранения, хотя Lady Gaga, которая помогла организовать мероприятие, сказал, что шоу не является телемарафоном по сбору средств.

По сообщению ВВС, уже выступили бывший участник One Direction Лиам Пейн и американская группа The Killers.

