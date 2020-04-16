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Бэнкси на карантине превратил собственную ванную в арт-объект: фото

Бэнкси на карантине превратил собственную ванную в арт-объект: фото - Фото
Фото: banksy/Instagram
16.04.2020, 11:30

На стенах ванной комнаты художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок

Уличный художник Бэнкси в условиях карантина перешел со стрит-арта на роспись стен в собственной ванной. Новую работу с подписью "Моя жена ненавидит, когда я работаю дома" он выложил на своей странице в Instagram.

Стены ванной комнаты Бэнкси "заселил" крысами-хулиганами, которые играются с туалетной бумагой, раскачивают зеркало, мочатся в унитаз.

Новая работа Бэнкси в ванной

Новая работа Бэнкси в ванной

Новая работа Бэнкси в ванной

Новая работа Бэнкси: крысы в ванной

Новая работа Бэнкси: крысы в ванной

Фото: banksy/Instagram

Справка. Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, появляющимися на фасадах домов в городах разных стран. Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

  • В декабре 2019 года Бэнкси нарисовал граффити, которым попытался привлечь внимание к бездомным в стране.
  • Накануне Дня святого Валентина Бэнкси создал новое граффити на стене дома в Бристоле.

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Александра Шмыкова
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стрит-арт бэнкси карантин крысы
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