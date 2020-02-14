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Граффити-валентинка в Бристоле: Бэнкси признал свое авторство

Граффити-валентинка в Бристоле: Бэнкси признал свое авторство - Фото
Фото: banksy.co.uk
14.02.2020, 12:25

Граффити на стене в Бристоле дома появилось вчера

Уличный художник Бэнкси признал свое авторство нового граффити к Дню св. Валентина. Об этом пишет ВВС

Граффити появилось вчера на стене дома в Бристоле в районе Бартон Хилл. На нем изображена девушка, стреляющая из рогатки по красным цветам, сделанными объемно в виде брызг.

Бэнкси опубликовал фото работы на своей странице в Instagram в полночь на День святого Валентина.

  • В декабре 2019 года Бэнкси нарисовал граффити, которым попытался привлечь внимание к бездомным в стране.
  • 5 ноября сообщалось, что в лондонском районе Ноттинг Хилл обнаружили граффити Бэнкси, которое было нарисовано 11 лет назад. Фреска, на которой изображен художник с мольбертом и подпись красными буквами "Бэнкси", расположена на углу улиц Аклам и Портобелло и была огражден лесами с 2008 года. У этого мурала несколько имен, в том числе "Художник граффити", "Художник" или "Веласкес", в честь испанского живописца Диего Веласкеса.

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