В Лондоне нашли неизвестный мурал Бэнкси: видео

В лондонском районе Ноттинг Хилл обнаружили мурал британского уличного художника Бэнкси, который был нарисован 11 лет назад. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что фреска, на которой изображен художник с мольбертом и подпись красными буквами "Бэнкси", расположена на углу улиц Аклам и Портобелло и был огражден лесами с 2008 года.

У этого мурала несколько имен, в том числе "Художник граффити", "Художник" или "Веласкес", в честь испанского живописца Диего Веласкеса.

Говоря о памятнике перед его представлением, Саймон Лайонс, главный исполнительный директор Enstar, компании, занимающейся реконструкцией, сказал: "Это прекрасная особенность здания и прекрасная особенность Ноттинг Хилла, который сохранил свою лондонскую актуальность".

Он сказал, что фреска стала одной из причин, по которой он купил здание, добавив, что это придало находящимся в нем роскошным квартирам культовый оттенок.

В начале октября Бэнкси запустил собственный бренд и открыл магазин, двери которого останутся закрытыми.

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