Бэнкси запустил собственный бренд и открыл "закрытый" магазин

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Бренд художника получил название Gross Domestic Product (Валовый внутренний продукт)

Британский художник Бэнкси запустил собственный бренд и открыл магазин, двери которого останутся закрытыми. Об этом сообщает Colossal

Как заявляет издание, товары художника можно будет купить онлайн. 

Сквозь витрины магазина можно глянуть на произведения Бэнкси.

Colossal сообщает, что причиной открытия магазина стали юридические трудности. Компания по продаже листовок пыталась завладеть юридическими правами на имя Бэнкси.

Адвокат художника Марк Стивенс посоветовал Бэнкси открыть магазин и продавать товары под собственным брендом: "Бэнкси находится в трудном положении, потому что он не производит свой собственный ассортимент некачественных товаров, и закон совершенно ясен - если владелец товарного знака не использует знак, его можно передать кому-то другому".

Бренд получил название Gross Domestic Product (Валовый внутренний продукт).

В витрину магазина, которая является инсталляцией Бэнкси, можно будет заглянуть на протяжение двух недель.

  • 12 июня сообщалось, что Бэнкси создал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу.
  • 3 сентября неизвестный похитил граффити Бэнкси на дорожном знаке около центра Помпиду в Париже.
  • Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, появляющимися на фасадах домов в городах разных стран.
  • Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

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Теги: магазин, бэнкси
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