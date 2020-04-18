90 украинских звезд приняли участие в онлайн-марафоне против коронавируса

Иллюстрация: #РазомВдома

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's Help

Позавчера, 15 апреля, с 14:00 до 00:00 на YouTube состоялся благотворительный онлайн-марафон #РазомВдома, в котором приняли участие 90 публичных персон, среди которых были артисты, блогеры, спортсмены, социальные деятели и другие. 10 часов подряд гости делали включения из своих домов, а некоторые лично приходили в студию, чтобы поддержать инициативу, рассказать о своей жизни на карантине или спеть песню.

Зрители могли увидеть любимых артистов в прямом эфире на YouTube, а также передать безналичной благотворительный взнос, воспользовавшись подсказками под видео.

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Этот марафон стал стартом сбора средств. Все желающие в течение следующих двух недель могут присоединиться к инициативе и сделать свой благотворительный вклад. Все собранные средства будут переданы фонду "Let's help", который с 2015 года помогает социально незащищенным слоям населения. Сейчас фонд собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и социальных работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

К марафону присоединились Сергей Бабкин, MÉLOVIN, Артем Пивоваров, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Федишин, Pianoбой, KAZKA, Alina Pash, НеАнгелы, TVORCHI, YUKO, Анатолий Анатолич, Юрий Никитин, Олег Скрипка, ALYOSHA, Michelle Andrade, Александр Пономарев, Ирина Кудашова, Евгений Белозеров, Артем Милевский и многие другие. Ведущими марафона были Павел Шилько и Анна Заклецкая.

Проект инициировали соучредитель премии YUNA Павел Шилько, а так же его многолетние партнеры по созданию культурных и развлекательных проектов - телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец и рекламный продюсер Brent David. Освещали событие YULA Company. Техническую платформу для организации онлайн-трансляции предоставил крупнейший партнер YouTube в Украине - видеолейбл AIR Music. Локацию и музыкальное сопровождение предоставили KASKA Records.

СПРАВКА. Фонд Let's Help создан в 2015 году семьей Бондаренко, учредителями ГК ЛИГА. Основатели покрывают все админрасходы Фонда, что дает возможность 100% взносов тратить на реализацию благотворительных программ. Фондом осуществляется системная помощь 143 гериатрическим пансионатам в семи областях. В этих заведениях металлическая посуда заменена на стеклокерамическую, обеспечен доступ к питьевой воде, закупается реабилитационное оборудование, средства гигиены, постельное белье и постельные принадлежности. Более 8000 людей из таких пансионатов находятся под опекой Фонда. Для них организовывается досуг: закупаются системы Т2, ТВ, радио, настольные игры, организовываются концерты. В 30 пансионатах установлена мониторинговая система экстренного вызова, который передается сигналом от кровати клиента к персоналу.