90 украинских звезд приняли участие в онлайн-марафоне против коронавируса

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Позавчера, 15 апреля, с 14:00 до 00:00 на YouTube состоялся благотворительный онлайн-марафон #РазомВдома, в котором приняли участие 90 публичных персон, среди которых были артисты, блогеры, спортсмены, социальные деятели и другие. 10 часов подряд гости делали включения из своих домов, а некоторые лично приходили в студию, чтобы поддержать инициативу, рассказать о своей жизни на карантине или спеть песню.
Зрители могли увидеть любимых артистов в прямом эфире на YouTube, а также передать безналичной благотворительный взнос, воспользовавшись подсказками под видео.
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Этот марафон стал стартом сбора средств. Все желающие в течение следующих двух недель могут присоединиться к инициативе и сделать свой благотворительный вклад. Все собранные средства будут переданы фонду "Let's help", который с 2015 года помогает социально незащищенным слоям населения. Сейчас фонд собирает деньги на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и социальных работников, задействованных в борьбе с коронавирусом.
К марафону присоединились Сергей Бабкин, MÉLOVIN, Артем Пивоваров, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Ирина Федишин, Pianoбой, KAZKA, Alina Pash, НеАнгелы, TVORCHI, YUKO, Анатолий Анатолич, Юрий Никитин, Олег Скрипка, ALYOSHA, Michelle Andrade, Александр Пономарев, Ирина Кудашова, Евгений Белозеров, Артем Милевский и многие другие. Ведущими марафона были Павел Шилько и Анна Заклецкая.
Проект инициировали соучредитель премии YUNA Павел Шилько, а так же его многолетние партнеры по созданию культурных и развлекательных проектов - телевизионный продюсер Дмитрий Котеленец и рекламный продюсер Brent David. Освещали событие YULA Company. Техническую платформу для организации онлайн-трансляции предоставил крупнейший партнер YouTube в Украине - видеолейбл AIR Music. Локацию и музыкальное сопровождение предоставили KASKA Records.