Звуки пандемии. Ученые переложили коронавирус SARS-CoV-2 на музыку: аудио

Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)

Ученые из Массачусетского технологического института представили коронавирус SARS-CoV-2 в виде музыкальной композиции, использовав технологию сонификации - перевода в звук незвуковых данных. Об этом сообщает Vice.

Ученые присвоили каждой аминокислоте из структуры коронавируса ноту в музыкальной гамме, а каждому виду белка - свой инструмент. В результате получилась многослойная алгоритмическая композицию, достойная, как пишет издание, дискографии исландской певицы Bjork.

Главную партию исполняет 13-струнный японский инструмент кото. Также в ансамбле - колокольчики и флейты, причем способ, которым движется каждая аминокислота, представлен через высоту и продолжительность соответствующей ей ноты. Также слышны молекулярные вибрации и переплетенные мелодии, отражающие иерархическую геометрию белка.

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