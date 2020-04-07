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Звуки пандемии. Ученые переложили коронавирус SARS-CoV-2 на музыку: аудио

Звуки пандемии. Ученые переложили коронавирус SARS-CoV-2 на музыку: аудио - Фото
Коронавирус COVID-19 (иллюстрация — пресс-служба CDC)
07.04.2020, 19:49

Коронавирус SARS-CoV-2 представили в виде музыкальной композиции, использовав технологию сонификации

Ученые из Массачусетского технологического института представили коронавирус SARS-CoV-2 в виде музыкальной композиции, использовав технологию сонификации - перевода в звук незвуковых данных. Об этом сообщает Vice.

Ученые присвоили каждой аминокислоте из структуры коронавируса ноту в музыкальной гамме, а каждому виду белка - свой инструмент. В результате получилась многослойная алгоритмическая композицию, достойная, как пишет издание, дискографии исландской певицы Bjork.

Главную партию исполняет 13-струнный японский инструмент кото. Также в ансамбле - колокольчики и флейты, причем способ, которым движется каждая аминокислота, представлен через высоту и продолжительность соответствующей ей ноты. Также слышны молекулярные вибрации и переплетенные мелодии, отражающие иерархическую геометрию белка.

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Вадим Ребрина
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музыка коронавирус SARS-CoV-2 COVID -19
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