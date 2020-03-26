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Видеоигру, где уничтожали человечество вирусом, изменили: теперь мир надо спасти

Видеоигру, где уничтожали человечество вирусом, изменили: теперь мир надо спасти - Фото
Карта распространения коронавируса (скриншот Gis and Data)
26.03.2020, 08:47

На фоне распространения коронавируса игроки попросили разработчиков Plague Inc. добавить режим, где нужно спасти мир от пандемии, а не уничтожить

Видеоигру Plague Inc., в которой пользователи могли создавать и развивать новые вирусы, чтобы уничтожить человечество, изменили: теперь можно будет спасать мир от пандемии. Об этом сообщает Business Insider.

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В новом игровом режиме игроки будут контролировать правительства стран мира, укреплять системы здравоохранения, вводить карантин и закрывать государственные службы, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Разработчики игры из Ndemic Creations отметили, что с просьбой сделать новый режим игроки обратились после того, как ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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"Восемь лет назад я не думал, что реальный мир станет похожим на игру Plague Inc, или что многие игроки будут использовать Plague Inc., чтобы пережить настоящую пандемию", - сказал Джеймс Воган, создатель игры.

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Новый режим будет бесплатным. Разработчики не уточнили дату выхода обновленной версии, но говорят, что это будет в ближайшее время.

  • В начале марта игру Plague Inc. запретили в Китае - первом очаге пандемии коронавируса.
  • По состоянию на утро 26 марта во всем мире заразились 471 518 человек, 114 444 пациентов одолели недуг, 21 293 - умерли. В Украине - 145 зараженных, пять летальных случаев и один выздоровевший.

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Марк Сировой
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игра пандемия коронавирус COVID-19 plague Ndemic Creations
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