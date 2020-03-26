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В Тернопольской области коронавирусом заразились медики

В Тернопольской области коронавирусом заразились медики - Фото
Иллюстративное фото: Степан Франко/ЕРА
26.03.2020, 07:45

Заразились четверо медиков, двое из них - семейных

В Тернопольской области вчера, 25 марта, у четырех врачей подтвердился диагноз коронавирусной инфекции COVID-19 . Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

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По состоянию на 21:00 25 марта, среди новых заболевших COVID-19 - двое семейных врачей из Монастырского района, один врач из центра первичной медико-санитарной помощи (Монастырский район) и один медик больницы, житель Бучацкого района.

По данным Минздрава, по состоянию на 22:00 25 марта, в Тернопольской области зафиксированы четыре случая за последние сутки (один летальный).

Общее количество больных возросло до 15 человек (по состоянию на 22:45 25 марта).

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Арина Толина
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