Еще 32 священника Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус - Кличко

Еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры медики проверяют на коронавирус, у них взяли образцы на ПЦР-тесты. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, в Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия.
"Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирования и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - отметил Кличко.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Он подчеркнул, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. "Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - сказал Кличко.
Читайте также: Вирус в УПЦ МП | Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19