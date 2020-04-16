Еще 32 священника Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус - Кличко

Киево-Печерская лавра на карантине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры медики проверяют на коронавирус, у них взяли образцы на ПЦР-тесты. Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в Киево-Печерской Лавре, которую закрыли на карантин, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

"Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно. При необходимости - госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирования и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня", - отметил Кличко.

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Он подчеркнул, что есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. "Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин", - сказал Кличко.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. 13 апреля сообщалось , что

10 апреля Киевская облгосадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху.

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