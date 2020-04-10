В Киевской области могут ограничить передвижение людей в выходные и на Пасху

И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин (фото - facebook.com/koda.gov.ua)

Киевская областная госадминистрация рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА, сообщает пресс-служба администрации.

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Там пояснили, что решение принято с целью предотвращения распространения COVID-19.

Комиссия решила:

- рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней: с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля; и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля;

- усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

- усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

- ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом комиссия рекомендует:

- на 14 календарных дней ввести противоэпидемические ограничительные меры;

- составить план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Также комиссия Киевской ОГА рекомендует проинформировать население "об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства".

Это не значит, что решением указаной комиссии во всех населенных пунктах Киевской области будет запрещено передвижение людей. Комиссия рекомендует местным органам власти принять такое решение. Пока о реакции властей ничего неизвестно.

Вчера и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.

Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.

В Черновицкой области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти ужесточают ограничительные меры в рамках, как они говорят, борьбы с коронавирусом.