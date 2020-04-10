Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киевской области могут ограничить передвижение людей в выходные и на Пасху

В Киевской области могут ограничить передвижение людей в выходные и на Пасху - Фото
И.о. главы Киевской ОГА Василий Володин (фото - facebook.com/koda.gov.ua)
10.04.2020, 17:16

В Киевской области в ближайшие выходные и на Пасху хотят ограничить пребывание людей в общественных местах из-за коронавируса

Киевская областная госадминистрация рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА, сообщает пресс-служба администрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там пояснили, что решение принято с целью предотвращения распространения COVID-19.

Комиссия решила:

- рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней: с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля; и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля;

- усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

- усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

- ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом комиссия рекомендует:

- на 14 календарных дней ввести противоэпидемические ограничительные меры;

- составить план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Также комиссия Киевской ОГА рекомендует проинформировать население "об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства".

Это не значит, что решением указаной комиссии во всех населенных пунктах Киевской области будет запрещено передвижение людей. Комиссия рекомендует местным органам власти принять такое решение. Пока о реакции властей ничего неизвестно.

  • Вчера и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что в Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения.
  • Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях в выходные дни будут введены чрезвычайные меры из-за пандемии коронавируса. Возможно введение комендантского часа.
  • В Черновицкой области 11 и 12 апреля не будут работать ни продуктовые магазины, ни АЗС. Власти ужесточают ограничительные меры в рамках, как они говорят, борьбы с коронавирусом.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
киев права коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 