В Киевской области могут ограничить передвижение людей в выходные и на Пасху

Киевская областная госадминистрация рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской ОГА, сообщает пресс-служба администрации.
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Там пояснили, что решение принято с целью предотвращения распространения COVID-19.
Комиссия решила:
- рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней: с 13:00 11 апреля до 6:00 13 апреля; и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля;
- усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;
- усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;
- ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом комиссия рекомендует:
- на 14 календарных дней ввести противоэпидемические ограничительные меры;
- составить план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.
Также комиссия Киевской ОГА рекомендует проинформировать население "об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства".
Это не значит, что решением указаной комиссии во всех населенных пунктах Киевской области будет запрещено передвижение людей. Комиссия рекомендует местным органам власти принять такое решение. Пока о реакции властей ничего неизвестно.